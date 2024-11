Kurioser Grund! Gerrard vor Aus in Saudi-Arabien?

Steven Gerrards Engagement in Saudi-Arabien könnte bald zu Ende gehen. Der Grund dafür ist äußerst kurios.

Steven Gerrards Engagement in Saudi-Arabien könnte bald zu Ende gehen. Der Grund dafür ist äußerst kurios.

Der FC Liverpool ist und bleibt der Herzensklub von Steven Gerrard. Nun könnte ausgerechnet jener Klub aus dem Nordwesten Englands indirekt dafür sorgen, dass die Liverpool-Ikone seinen Trainerjob verliert. Wie die The Sun berichtet, denken die Verantwortlichen über eine frühzeitige Entlassung des Ex-Nationalspielers nach.

Gerrards Team Al-Ettifaq befindet sich in einer Negativspirale. Seit fünf Ligaspielen ist der Verein sieglos und rutschte daher in der Tabelle auf Rang elf ab. Der sportliche Misserfolg ist aber vermutlich nicht der einzige Grund, warum Gerrard in Saudi-Arabien vor dem Aus steht.