ÖFB-Legende: Rangnick hat den „Machtkampf für sich entschieden“

Die Auseinandersetzung zwischen Rangnick und Mitterdorfer entzündete sich an der Abberufung von ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Dieser hatte laut Rangnick seit Jahren entscheidend zum Erfolg des Nationalteams beigetragen. „Neuhold von heute auf morgen ersatzlos zu streichen, das funktioniert nicht, ohne dass die Nationalmannschaft Schaden nimmt“, wetterte Rangnick. Auch Herzog hob in seiner Analyse hervor, wie wichtig Neuhold für das gesamte Team war: „Sowohl die Spieler als auch Rangnick wollten, dass er bleibt.“

Rangnick? „Strebt viel Macht an“

Der Machtkampf eskalierte nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Slowenien in der Nations League. Herzog kritisierte nun die ineffiziente Struktur des ÖFB: „Das Hauptproblem des ÖFB liegt in seiner Struktur. In Österreich gibt es neun Bundesländer und entsprechend neun Landesverbandspräsidenten, die überall mitreden und abstimmen können. Entscheidungen müssen immer von zehn bis zwölf Leuten getroffen werden, was einfach viel zu viele sind.“