Riesiger Knall im Rangnick-Zoff: Machtkampf im ÖFB entschieden!

Der Machtkampf beim österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) ist beendet - und Ralf Rangnick geht als Sieger hervor. Der stark in die Kritik geratene Klaus Mitterdorfer ist als Präsident des ÖFB zurückgetreten. Dies teilte der Verband am Donnerstagabend mit.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Die persönlichen Diffamierungen und Anschuldigungen der letzten Wochen vor und besonders auch hinter den Kulissen haben nicht nur meine Familie und mich in meiner ehrenamtlich ausgeführten Funktion, sondern in der Gesamtheit auch den ÖFB stark belastet“, hieß es in der Erklärung Mitterdorfers, die der Verband verbreitete.