Fan-Ausschluss in der Europa League!

„Lazio-Fans sind in Amsterdam für das Spiel am 12. Dezember nicht willkommen“, heißt es in einer Erklärung der Stadtverwaltung von Amsterdam.

Die Europa-League -Partie zwischen dem niederländischen Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam und Lazio Rom am 12. Dezember wird ohne Gästefans stattfinden. Dies gab die Stadtverwaltung von Amsterdam am Dienstag bekannt. Als Begründung für den Ausschluss nannte die Behörde das zu hohe Risiko für „rechtsextreme, antisemitische und rassistische“ Ausschreitungen.

"Lazio-Fans sind in Amsterdam für das Spiel am 12. Dezember nicht willkommen", heißt es in der Erklärung: "Einige der Anhänger von SS Lazio sind für ihre rechtsextremen und faschistischen Sympathien sowie für antisemitische und rassistische Äußerungen bekannt", so die Stadt weiter. Dafür sei in Amsterdam "kein Platz".