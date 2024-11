Zukunft? Rangnick überrascht

Als Ralf Rangnick dem FC Bayern im vergangen Mai einen Korb gab und sich für einen Verbleib beim österreichischen Fußballverband entschied, löste seine Entscheidung in der Alpenrepublik große Freude aus.

So spielte der deutsche Trainer mit seinem Team bei der EM 2024 in Deutschland eine starke Vorrunde und beendete die Hammergruppe mit Frankreich und den Niederlanden als Tabellenerster. Erst im Achtelfinale scheiterten die Österreicher dann überraschend an der Türkei (1:2).