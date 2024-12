Erste Niederlage: Lyon zeigt Frankfurt die Grenzen auf

SID 12.12.2024 • 22:58 Uhr In der Europa League verliert der Fußball-Bundesligist trotz Führung, hat aber dennoch weiter gute Chancen auf das Achtelfinale.

Die Serie ist gerissen: Eintracht Frankfurt hat durch die erste Niederlage in der Europa-League einen Dämpfer im Kampf um den direkten Achtelfinal-Einzug hinnehmen müssen. Die SGE verlor am späten Donnerstagabend bei Olympique Lyon mit 2:3 (1:1). Mit 13 Punkten aus sechs Spielen bleibt Frankfurt aber vorerst unter den besten acht der Tabelle, denen am Ende der Umweg über die Play-offs erspart bleibt.

Rayan Cherki (27.), Malick Fofana (50.) und Ernest Nuamah (54.) bescherten Lyon den vierten Sieg im laufenden Wettbewerb, Ansgar Knauff (19.) hatte für die Eintracht zunächst zur schmeichelhaften Führung getroffen, Omar Marmoush (85.) verkürzte kurz vor Schluss. In den beiden verbleibenden Spielen der Europa-League-Vorrunde trifft das Team von Trainer Dino Toppmöller noch auf Ferencvaros Budapest und die AS Rom.

„Es ist mit die größte Herausforderung im bisherigen Wettbewerb“, hatte Toppmöller vor dem Duell mit dem Fünften der Ligue 1 gesagt. Eine Einschätzung, die sich rasch bewahrheiten sollte: Nach sieben Minuten bereits war Lyon der Führung ganz nah, Corentin Tolisso traf nach einem Fehler in der Eintracht-Defensive nur den linken Außenpfosten.

Die Frankfurter Führung fiel durchaus unerwartet: Hugo Ekitike spielte den Ball per Außenrist in die Strafraummitte, wo Knauff genau richtig stand. Lyon zeigte sich von dem Rückstand jedoch unbeeindruckt - und belohnte sich verdientermaßen: Tolisso zog aus gut 20 Metern ab, Cherki hielt noch entscheidend den Fuß in die Flugbahn des Balles. Die Eintracht hatte ihre Probleme mit dem schwungvollen Angriffsspiel der Franzosen - und erneut Glück, als Nuamah aus der Drehung wieder nur den Außenpfosten traf (36.).

Das Spiel drehen konnte Lyon dann nach der Pause: Bei einem Konter bediente Cherki den einlaufenden Fofana, der nur noch einschieben musste. Angestachelt von der Führung drehten die Gastgeber nun richtig auf. Nuamah dribbelte von der rechten Seite in den Strafraum und zog mit links ab - 3:1.