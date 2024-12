Hummels jubelt - anderer Ex-BVB-Star vor Aus

Mats Hummels gewinnt mit der AS Rom in der Europa League. Ein anderer Ex-BVB-Star steht vor dem Aus.

Mit Rio-Weltmeister Mats Hummels in der Startelf hat der kriselnde italienische Fußball-Erstligist AS Rom in der Europa League seinen zweiten Sieg gefeiert und damit zumindest wieder gute Chancen auf den Einzug in die Playoffs.