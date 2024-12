Premiere für Bruder von Michael Olise beim FC Chelsea

Der Bruder von Bayern-Star Michael Olise wird erstmals in den Profi-Kader des FC Chelsea berufen. Gibt er in Kasachstan sein Debüt?

Der Außenverteidiger, der wie Olise in London geboren wurde, gehört damit erstmalig zum Profi-Kader. Zuvor spielte er hauptsächlich in der U21 und U23 der Blues. In sechs Spielen in der Premier League 2 gelang ihm je ein Tor und eine Vorlage.