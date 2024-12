Kleinfeld-Fußballer vor WM-Achtelfinaleinzug - Sorge um Kramer

Vor dem abschließenden Vorrundenspiel gegen Serbien am Mittwoch (18.00 Uhr) ist dem mit Titelambitionen an den Golf gereisten deutschen Team die K-o.-Runde nur noch theoretisch zu nehmen. Gegen Libyen wurden nach der 5:2-Pausenführung neben Kramer, mit Blick auf ein mögliches Achtelfinale gegen Titelverteidiger Kasachstan, bei hohen Temperaturen auch Kräfte geschont. "Man of the match" wurde Doppeltorschütze Tim Sulmer.