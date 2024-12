Er war das letzte Mitglied einer deutschen Wunderelf

Am 3. November 2021 ist Horst Eckel im Alter von 89 Jahren gestorben. Die Ikone des 1. FC Kaiserslautern, der mit seinen vier Klubkollegen Fritz Walter, Ottmar Walter, Werner Kohlmeyer und Werner Liebrich den FCK-Block der deutschen WM-Elf bildete, war der jüngste Spieler in der Mannschaft von Trainer Sepp Herberger - und am Ende der letzte lebende Protagonist des historischen Triumphs.