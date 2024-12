Ohne Kramer: Kleinfeld-Team trotz Pleite weiter

In einer umkämpften Partie ging Deutschland in Führung, die Serben schlugen in der Schlussphase beim Stand von 2:2 aber eiskalt doppelt zu. Am Freitag (12.20 Uhr) geht es nun im Achtelfinale weiter für das Team von Bundestrainer Malte Fröhlich. Auf wen die deutsche Auswahl trifft, ist noch offen - in Gruppe G kämpfen Weltmeister Kasachstan, Uruguay und Rumänien um das Weiterkommen.