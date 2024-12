Tiefe Trauer bei David Alaba: "Du warst immer für mich da"

Österreich trauert um eine Trainer-Legende: Didi Constantini ist verstorben. Er spielte auch in der Karriere von Superstar David Alaba eine große Rolle.

Sein Tod ist auch für David Alaba eine schmerzhafte Nachricht. Der heutige Superstar feierte unter Constantini sein Debüt in der Nationalmannschaft.

Bei Instagram richtete der Verteidiger von Real Madrid emotionale Worte an seinen einstigen Förderer: „Du hast mir zu meinem Debüt für unser Land verholfen und warst immer für mich da. Ohne dich wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Danke für alles und ruhe in Frieden, Trainer!“

Constantini nicht nur für Alaba sehr wichtig

Constantini war während seiner langen Karriere gleich dreimal als Nationaltrainer in seiner Heimat tätig.

Von 2009 bis 2011 stand er dann auch als Chefcoach an der Seitenlinie, es war seine letzte Trainerstation.

In Österreich war Constantini unter anderem bei Austria Wien und dem LASK tätig. In Deutschland arbeitete in der Saison 1997/98 für den FSV Mainz.