Schiedsrichter Lahora: DFB-Klage nicht von Gräfe inspiriert

Lahora fordert Entschädigung

Der Unparteiischer befindet sich derzeit in einem Rechtsstreit mit dem Deutsche Fußball-Bund (DFB) und fordert eine Entschädigung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Grund dafür ist, dass Lahora nicht für die Ausbildung zur Leitung von Spielen in der 3. Liga in Betracht gezogen worden war.

Gräfe mit Klage erfolgreich

Der Fall ruft Erinnerungen an die Klage Gräfes hervor. Nachdem dieser die vom DFB inoffiziell gepflegte Altersgrenze von 47 Jahren erreicht hatte, durfte er keine Profispiele mehr pfeifen - und klagte erfolgreich dagegen. Gräfe bekam im Januar 2023 Recht eine Entschädigung von 48.500 Euro zugesprochen, er ging dagegen in Berufung. Auch wenn es in den DFB-Regelwerken offiziell keine Altersgrenze gebe, seien „genug Indizien“ vorhanden, dass diese in der Realität praktiziert werde, hieß es in der Urteilsbegründung.