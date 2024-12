Gräfe 2.0? Schiri verklagt DFB wegen Altersdiskriminierung

Schon Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe war gegen den DFB vor Gericht gezogen - nun bahnt sich der nächste große Fall an. Und wieder lautet der Vorwurf „Altersdiskriminierung“. Anders als bei Gräfe, der im Alter von 47 Jahren aussortiert wurde, fühlt sich Francisco Lahora bereits im Alter von 28 Jahren benachteiligt und verklagt die DFB Schiri GmbH auf Entschädigung.

Denn trotz Top-Leistungen in den regionalen Verbänden hat ihn der DFB nicht in die sogenannte Coaching-Liste für die 3. Liga aufgenommen. Für diese Liste dürfen Regional- und Landesverbände ihre besten Schiedsrichter nominieren, die besonders gefördert werden, um mindestens in der 3. Liga Fuß zu fassen.