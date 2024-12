"Sommermärchen"-Prozess: Keller nährt Spekulationen

An konkrete Inhalte des Gesprächs konnte sich Keller am Donnerstag ansonsten nur noch in kleinen Teilen erinnern. Schmidt habe damals das Gesprächsprotokoll nicht freigegeben mit der Begründung, dass dieses mehrere Fehler beinhalte. Esecon war im Frühjahr 2020 während der Amtszeit Kellers mit einer tieferen Aufarbeitung der Sommermärchen-Affäre beauftragt worden. "Ich war der Meinung, dass man das nochmal intern neu überprüfen sollte und hatte den Eindruck, dass nicht alle Bereiche durchleuchtet wurden von Freshfields", begründete Keller.

Er sagte als erster von drei ehemaligen DFB-Präsidenten aus, sein Auftritt bildete den Auftakt in einige Wochen mit prominenten Zeugen. Am 13. Januar soll Reinhard Grindel aussagen, am 30. Januar Wolfgang Niersbach. Erkenntnisse verspricht sich das Gericht auch von Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter und Günter Netzer, die im Februar per Video vernommen werden sollen.