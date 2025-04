Füllkrug kämpft um Schadensbegrenzung - auch für sich selbst

Niclas Füllkrug feiert nach fast drei Monaten sein Comeback für West Ham. In einer auch für den Nationalspieler verkorksten Saison geht es jetzt um Schadensbegrenzung.

Viel fehlte nicht zum perfekten Comeback von Niclas Füllkrug . Die Latte verhinderte in seinem ersten Einsatz für West Ham United nach fast dreimonatiger Verletzungspause die Krönung in Form eines Treffers, seine Kopfball-Bogenlampe senkte sich auf den Querbalken.

Trotz des Pechs überwog beim 32-Jährigen die Freude über die Rückkehr. „Ein gutes Gefühl, endlich wieder zurück in Aktion zu sein, aber definitiv nicht das Ergebnis, das wir uns vorgestellt haben“, schrieb Füllkrug bei Instagram.

Mit 0:1 mussten sich die Hammers am Dienstag Tabellennachbar Wolverhampton Wanderers geschlagen geben. Die Saison trudelt für die mit Europa-Ambitionen gestarteten Ost-Londoner in den Niederungen der Premier League aus. Es geht nur noch um Schadensbegrenzung – auch für Füllkrug.

„Mega-schwieriges Jahr“ für Füllkrug

„Es ist ein mega-schwieriges Jahr“, sagte Füllkrug zuletzt am Rande des Abschiedsspiels von Diego in Bremen. Er habe gar keine richtige Vorbereitung gehabt, habe sich dann früh verletzt und „als ich gerade ein bisschen in Tritt war und meine ersten zwei, drei richtig guten Spiele gemacht habe gegen Manchester City und Brighton, habe ich mich wieder sehr groß verletzt.“