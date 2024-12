WM-Vergabe: Protest vor DFB-Zentrale

Kritiker der bevorstehenden WM-Vergabe nach Saudi-Arabien haben am Dienstag vor dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt/Main protestiert. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) und das Fanbündnis Fairness United machten ihrem Unmut am Eingang der DFB-Zentrale per Transparent (“NO TO SAUDI ARABIA 2034″) und mit gefüllten Sandsäcken in Fußball-Optik Luft.