Der DFB duckt sich wieder weg! Kommentar zu WM in Saudi-Arabien

Der DFB votiert einstimmig für die Vergabe der WM 2034 nach Saudi-Arabien - inklusive der WM 2030. Der Verband macht den gleiche Fehler erneut und beweist: Es fehlt an Rückgrat.

„Dafür sind wir zehn Jahre zu spät dran“, erklärte der heutige DFB-Kapitän Joshua Kimmich kurz vor der Weltmeisterschaft 2022 in Katar , angesprochen auf einen möglichen Boykott des Turniers.

Nun stehen wir tatsächlich zehn Jahre vor dem nächsten großen Turnier in einem höchst umstrittenen Gastgeberland , das nicht viel auf Menschenrechte gibt. Doch erneut duckt sich der Verband weg, macht den gleichen Fehler wie damals. Kante zeigen sieht anders aus!

DFB hat Angst vor Isolation

Der DFB wolle mit seiner Stimme für Saudi-Arabien vor Ort anpacken und die kritische Situation verbessern. Warum der Verband überzeugt davon ist, dass das diesmal, anders als in Katar, gelingen soll, ist nicht klar.

Doch auch bei Einzel-Abstimmungen für die WM 2030 und 2034 wäre kein anderes Ergebnis zu erwarten gewesen. Die Mitgliedsverbände - und so auch der DFB - hätten sich mehrheitlich für den einzigen Bewerber Saudi-Arabien entschieden. Das verriet Bernd Neuendorf am Rande einer Medienrunde in Frankfurt, der auch SPORT1 beiwohnte.