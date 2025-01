"Goldene Rückkehr" für Haller: BVB-Star verzückt endlich wieder Fans

Sébastian Haller hat bei seiner Rückkehr zu Ex-Klub FC Utrecht gleich für Furore gesorgt: Die Leihgabe von Borussia Dortmund kam beim 2:1-Erfolg bei Feyenoord Rotterdam in der 60. Minute ins Spiel - und war sofort entscheidend.

Nur eine Minute nach seiner Einwechslung gewann er ein Kopfballduell, das in einer Ecke resultierte - die Niklas Versterlund zum zwischenzeitlichen 1:0 einköpfen sollte.

Die niederländische Zeitung De Telegraaf sprach von einer „Goldenen Rückkehr“ des Stürmers, der in der ersten Hälfte der Saison noch in Spanien meist auf der Bank saß.

Haller, „was für ein verdammter Held er ist“

„Das Märchen wurde fünf Minuten noch besser“, heißt es in dem Bericht weiter, als der zweite Utrecht-Treffer beschrieben wurde. Haller ließ seinen Gegenspieler Gernot Trauner an der Seitenlinie stehen und flankte mit viel Übersicht in den Strafraum. Paxten Aaronson vollendete.