Matthäus mit amüsantem TV-Auftritt

Prominenter Auftritt bei „Klein gegen Groß“: Am Samstagabend war Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in der ARD -Sendung zu Gast und wurde vom 13-jährigen Gustav herausgefordert.

Zu viele Vereine für Matthäus?

Mithalten konnte er allemal. Nach insgesamt vier gespielten Runden leisteten sich beide keine Fehler, das Stechen musste her. Ausgerechnet hier tauchte Matthäus selbst als Spieler auf. Doch Gustav war schneller, lag mit Inter Mailand goldrichtig und holte sich den entscheidenden Punkt.

Im Anschluss stellte er Gustav sogar einen Besuch beim Topspiel der Bundesliga in Aussicht.

Schon vor dem Duell hatte der 63-Jährige interessante Einblicke in den Beginn seiner Karriere gegeben. Aufgewachsen in Herzogenaurach nahe Nürnberg, stellte Pflaume die Frage, warum er ausgerechnet nach Mönchengladbach gewechselt war und nicht zum Club oder Fürth, die in direkter Nähe lagen.