Endrick: Die Spezialwaffe von Real Madrid

Franziska Wendler 28.02.2025 • 13:54 Uhr Supertalent Endrick kommt bei Real Madrid kaum zum Zuge. Im Pokal kann sich der Stürmer aber beweisen.

Wenn sich dir eine Chance bietet, dann solltest du sie nutzen. Eine Weisheit, die im Leben wohl für jeden gilt – auch und speziell für Fußballer, die immer wieder auf der Bank Platz nehmen müssen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ein solcher ist Endrick, 18 Jahre altes Supertalent aus Brasilien und seines Zeichens Profi bei Real Madrid. Bereits im Dezember 2022 hatten die Königlichen den Wechsel des Stürmers verkündet, der erst mit seinem 18. Geburtstag am 21. Juli des vergangenen Jahres vollzogen werden konnte.

Seine Fähigkeiten beweisen und weiterentwickeln konnte der Youngster seit seiner Ankunft in der spanischen Hauptstadt aber kaum. In 15 La-Liga-Spielen stand er auf dem Feld – für insgesamt 90 Minuten. Auch die 99 Minuten in sechs Champions-League-Auftritten dürften ihn nicht zufriedenstellen.

Supertalent beweist sich für Real im Pokal

Ganz anders sieht es derweil im spanischen Pokal aus. Die Copa del Rey hat sich spätestens mit Endricks Einsatz im Halbfinal-Hinspiel gegen Real Sociedad am Mittwochabend als der Wettbewerb herauskristallisiert, in dem sich dem Brasilianer die besten Chancen bieten. Und diese vermag er auch zu nutzen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Für knapp 50 Millionen Euro lockten die Königlichen den Angreifer von Palmeiras nach Madrid, hinter Superstar Kylian Mbappé kommt die für junge Spieler so wichtige Spielpraxis aber massiv zu kurz. Für den Pokal gilt dies aber mitnichten.

In der dritten Runde, beim 5:0-Sieg gegen Minera, stand Endrick über 90 Minuten auf dem Feld, im Achtelfinale gegen Celta Vigo und im Viertelfinale gegen CD Leganés jeweils 41 und 82 Minuten. Entscheidend dabei: Der Youngster war nicht nur auf dem Platz, sondern konnte sich auch in die Torjägerliste eintragen. Beim 5:2 nach Verlängerung gegen Celta Vigo gelang ein Doppelpack, beim 3:2 gegen Leganés ein Treffer.

Mbappé nach Zahn-OP noch nicht wieder fit

Im Halbfinal-Hinspiel bei Real Sociedad wurde Endrick am Mittwochabend sogar zum Matchwinner und bewies seinem Trainer Carlo Ancelotti, dass auf ihn Verlass ist. 72 Minuten stand er auf dem Feld, den einzigen Treffer der Partie in der 19. Minute besorgte er selbst. Jude Bellingham hatte einen langen Ball auf den 18-Jährigen gespielt, der die Kugel technisch versiert mitnahm und via Außenrist ins Netz beförderte.

„Ich freue mich sehr über den Sieg und über das Tor. Als Bellingham den Ball hatte, sah ich den freien Raum und wusste, dass ich rennen muss, denn er ist einer der besten Spieler der Welt, und ich wusste, dass der Ball kommen würde“, erklärte er laut Marca im Anschluss an das Match

{ "placeholderType": "MREC" }

Und weiter: „Ich sage immer, dass ich hart arbeite und antworte, wenn ich die Chance bekomme. Wenn ich spiele und meiner Mannschaft helfe, ist das für mich das Wichtigste.“

Helfen konnte Endrick der Mannschaft vor allem deshalb, weil Teamkollege Mbappé nach einer Zahn-Operation noch nicht wieder rechtzeitig einsatzbereit war.

Endrick von der spanischen Presse gelobt

Die sich ihm bietende Chance nutzte Endrick dabei glänzend. Die starke Vorstellung des Offensivkünstlers fand auch in der spanischen Presse lobend Anerkennung. „Endrick erzielte den Siegtreffer und zeigte wieder einmal, dass er viel mehr verdient hat, als er bekommt“, formulierte die Zeitung As.

Die Marca schrieb, er sei ein „kämpferisches Tier, das verstanden hat, wie wichtig es ist, seine Chancen zu nutzen und immer kampfbereit zu sein.“

An der Situation des Angreifers ändern sein Treffer und die Lobeshymnen aber wohl nichts. Mit Vinicius Jr., Mbappé, Bellingham und Co. stehen außergewöhnliche Fußballer in den Reihen von Real, die deutlich mehr Erfahrung haben als der hochtalentierte Endrick.