Frankreich-Trainer überrascht mit Zidane-Andeutung

SPORT1 14.02.2025 • 22:07 Uhr Didier Deschamps tritt 2026 nach der WM als Nationaltrainer in Frankreich ab. Nun spricht er über seinen möglichen Nachfolger und lässt aufhorchen.

Seitdem Didier Deschamps verkündet hat, seinen Vertrag als Nationaltrainer von Frankreich 2026 endgültig nicht zu verlängern, gibt es in der Grande Nation vor allem eine Hoffnung: Zinédine Zidane soll es machen!

Die Legende wird von den Menschen vergöttert und hat als Coach bei Real Madrid große Erfolge gefeiert. Seit dreieinhalb Jahren und seinem Weggang von den Königlichen ist der ehemalige Spielmacher ohne Job.

Nun spricht ausgerechnet der scheidende Trainer über die Zidane-Gerüchte in der L‘Équipe - und überrascht durchaus. „Ich habe keinen Wunsch. Zizou ist ein sehr guter und erwarteter Kandidat.“ Doch dann fügte der 56 Jahre alte Deschamps an: „Allerdings weiß ich nicht, ob er Lust dazu hat. Es ist seine Entscheidung und die des Präsidenten.“ Will Zidane vielleicht gar nicht den Job übernehmen?

Wer folgt auf Deschamps?

Deschamps ist seit 2012 im Amt und wurde Weltmeister 2018. Zudem erreichte die Équipe Tricolore unter seiner Führung das Finale der Heim-EM 2016 und das WM-Finale 2022 in Katar.

Nun will er trotz der Erfolge im nächsten Jahr gehen und schließt einen Rückzieher aus. „Wenn ich mich entscheide, entscheide ich mich. Das ist klar und akzeptiert. Ich sage nicht, dass ich nicht hätte weitermachen können, aber es ist gut so, wie es ist. Es war in meinem Kopf klar, dass die WM 2026 die Deadline sein würde. Alle guten Dinge gehen einmal zu Ende.“

Seine Karriere als Trainer beenden wird Deschamps hingegen nicht. Stattdessen hat er noch Pläne für die nächsten Jahre.