"Kann so nicht weitergehen": Rummenigge mit klarem Appell

„Ich habe am Mittag mit Gianni Infantino (FIFA-Präsident, Anm. d. Red.) darüber gesprochen, ob es eine Chance gibt, dass die FIFA da mitmacht. Ich glaube, wir brauchen die FIFA an oberster Stelle, um eine Lösung zu finden“, sagte Rummenigge auf SPORT1 -Nachfrage.

Am Ende müssen laut Rummenigge aber alle Stakeholder an einem Tisch sitzen, um diesen Plan zu realisieren: „Die Spielergewerkschaft, wir brauchen auch die Berater, die Ligen und die Verbände dazu. Dann kann man einfach versuchen - in ohne Fragen schwierigen Diskussionen – eine Lösung zu finden, weil so kann es nicht weitergehen.“