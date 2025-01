Zukunftsdiskussionen entbrennen vor DFL-Versammlung

Der FC St. Pauli und Werder Bremen mahnen Veränderungen an. Bayern München betont die Bedeutung der Branchenriesen.

Kurz vor der Außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) nimmt die Diskussion um die Zukunftsausrichtung an Fahrt auf. Oke Göttlich und Klaus Filbry fordern im Namen des FC St. Pauli und von Werder Bremen deutliche Veränderungen im System. Bayern Münchens Finanzboss Michael Diederich betonte die Bedeutung der Aushängeschilder.

Für Göttlich, Präsident der Kiezkicker, ist der aktuelle Fokus des Ligaverbands zu stark auf "wenige Spitzenklubs" ausgerichtet. "Das ist eine fatale Entwicklung, die uns an die Grenzen der Solidarität und eines demokratischen Miteinanders führt", sagte der 49-Jährige in einem Interview der Frankfurter Rundschau: "Das sollten wir bei der Außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag besprechen. Das ist das Thema."