Nach Bundesliga-Premiere: Schiri-Durchsagen auch im Pokal

Nach der ersten Lautsprecher-Erklärung einer Videobeweis-Entscheidung am Sonntag in der Fußball-Bundesliga wird das Pilotprojekt auf den DFB-Pokal ausgeweitet. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt.

Im bevorstehenden Viertelfinale kann es bei den Partien zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) sowie zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg am 26. Februar (20.45 Uhr/Sky) zu Durchsagen des Schiedsrichters kommen. Auch das Finale am 24. Mai im Berliner Olympiastadion wurde in die Testphase aufgenommen.