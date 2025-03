"Doppelmoral": Rapper Samra von Kroos enttäuscht

Eigentlich sollte der Rapper Samra bei der Icon League zu Gast sein und dort auftreten. Doch ausgerechnet Mitgründer Toni Kroos soll ihn wieder ausgeladen haben – der Rapper zeigte seinen Unmut in den sozialen Medien.

Am Montag startete die neue Saison der Icon League und auch Mitbegründer Toni Kroos feierte ein kleines Comeback auf dem Kunstrasen . Doch neben dem Platz sorgte die Ausladung des Rappers Samra für großen Wirbel.

Was war passiert? Der Berliner Rapper sollte ursprünglich in der Halle, dem Castello Düsseldorf, auftreten. Doch offenbar war er vorher ausgerechnet von Toni Kroos ausgeladen worden, wie er in einem langen Statement auf Instagram verriet.