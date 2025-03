Kroos feiert erfolgreiches Comeback

Toni Kroos hat am Montag ein erfolgreiches Comeback auf dem Fußballplatz gegeben. Der Weltmeister von 2014 lief gemeinsam mit seinem Bruder Felix in der Icon League auf und feierte direkt einen Sieg.

Kroos siegte in Düsseldorf mit dem Team seines Bruders „Two Stripes United“ deutlich mit 6:1 gegen „The Pack FC“, verpasste allerdings einen eigenen Treffer. „Es war sehr schön. Wir hatten uns vorgenommen, bei diesem einmaligen Comeback auch zu gewinnen“, erklärte Kroos nach dem Spiel am Mikrofon.

Liga-Gründer Kroos verhilft zum Auftaktsieg

Auch Bruder Felix schlug in dieselbe Kerbe, wollte ein weiteres gemeinsames Spiel mit Toni allerdings nicht gänzlich dementieren. „Ich will es nicht ausschließen. In naher Zukunft erstmal nicht, würde ich sagen.“

Erster gemeinsamer Auftritt seit über 20 Jahren

Zuletzt zusammen in einem Team gespielt hatten die Kroos-Brüder vor über 20 Jahren. Damals sei man „13 oder 14 Jahre alt“ gewesen, erklärte Felix vor dem Spiel am Abend.

Terodde blockt Kroos

Ausgetragen wird die Icon League an 13 Spieltagen in der Event-Halle Castello in Düsseldorf. Insgesamt 14 Teams nehmen an der Liga teil, gespielt wird mit vier Feldspielern plus Torwart auf einem modernen Kunstrasen-Platz mit Bande. Ein Match dauert zweimal zwölf Minuten plus Verlängerung bei Remis.