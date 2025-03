Erlösung nach 70 Jahren: Eine Fußball-Stadt in Ekstase

Nach dem Triumph über den FC Liverpool im League-Cup-Finale (2:1) pilgerten am Sonntagabend tausende Anhänger der Magpies zum heimischen St. James' Park und feierten den ersten Titel seit dem Jahr 1955 gemeinsam.

„Für die Fans ist es wie die Weltmeisterschaft“

„Jubelnde Toons (Bezeichnung für Menschen aus Newcastle, Anm. d. Red. ) beenden 70 Jahre Herzschmerz“, titelte die englische Boulevard-Zeitung The Sun nach dem Triumph im Wembley Stadion in London.

„Mir fehlen die Worte, das ist der beste Tag meines Lebens“, jubelte der Brasilianer, der außerdem verriet, dass sich Klub-Ikone Alan Shearer vor dem Spiel bei ihm gemeldet hatte: „Er hat mir vor dem Spiel geschrieben. Wenn ich eines Tages diesen Verein verlasse, wünsche ich mir, dass die Fans meinen Namen so singen, wie sie es bei Shearer tun.“

„Wie eine Erlösung aus dem Fegefeuer“

„Sie haben die letzten 70 Jahre damit verbracht, die kalte Realität eines fremden Traums zu sein“, heißt es außerdem: Deswegen fühle sich dieses Carabao-Cup-Finale „wie eine außergewöhnliche Erlösung aus dem Fegefeuer an, in dem sie gewartet haben und dem sie, so schien es manchmal, nie entkommen würden“.