Liverpool-Schock! Nächster Titel futsch

Liverpool muss weiter auf den ersten Titel in der Ära von Trainer Arne Slot warten. Im Finale des League Cups scheitern die favorisierten Reds an Newcastle United.

Liverpool hat die nächste Titelchance vergeben. Nach dem Aus in der Champions League gegen PSG am Dienstag sind die Reds am Sonntag im Finale des League Cups mit 1:2 (0:1) an Newcastle gescheitert. Für die Magpies bedeutet der Triumph den ersten nationalen Titel seit 70 Jahren!