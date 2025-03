Heikles Tuchel-Telefonat enthüllt: "Bist du mir noch sauer auf mich?"

Tuchel: „Bist du noch sauer auf mich?“

Generell zeigte er sich von Tuchel - der allerdings auch schon sehr kritisch beäugt wird - begeistert. „Fairerweise muss man sagen, dass er (bisher) unglaublich war.“ So sei Tuchel nach seinem Amtsantritt sofort mit einer Großzahl der Nationalspieler in Kontakt getreten.

Kumpeltyp Tuchel? England-Star schwärmt

Die Three Lions treten in der WM-Qualifikation am 21. März gegen Albanien und am 24. März gegen Lettland an. Es sind die ersten Spiele unter Tuchels Leitung.