Neue Details zum Kroos-Comeback: Wiedervereinigung nach 20 Jahren!

Bei der Icon League wird der Weltmeister von 2014 wieder auf dem Platz stehen. Jetzt ist auch klar, für welches Team er auflaufen will.

Neue Details zum Comeback von Toni Kroos ! Der Ex-Weltmeister hat nun verkündet, für welches Team er bei seinem Comeback in seiner Kleinfeldliga Icon League spielen will.

Kroos wird die Schuhe für „Two Stripes United“ schnüren. Es handelt sich um das Team seines Bruders Felix. Er würde gerne „aushelfen“, weil die „Two Stripes United“ in der vergangenen Saison „nicht so gut weggekommen“ sind, meinte der ehemalige Real-Star in einem Instagram-Post.