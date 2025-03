Auszeit vorbei: Kroos-Comeback verkündet

SPORT1 04.03.2025 • 21:57 Uhr Toni Kroos beendet seine Auszeit. Der ehemalige Nationalspieler kehrt zurück auf den Fußballplatz.

Die Auszeit ist vorbei. Toni Kroos kehrt in die Öffentlichkeit und sogar auf den Fußballplatz zurück. Das kündigte seine Icon League in einem Post am Mittwochabend an. Am 10. März wird die Real-Legende am 1. Spieltag der Liga auflaufen. Für welches Team Kroos spielt, ist noch offen.

Der 34-Jährige hatte im Dezember in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ angekündigt, sich nach Weihnachten vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. „Es war ein sehr, sehr volles, besonderes Jahr. Es war aber natürlich auch so, dass ich über einen sehr, sehr langen Zeitraum öffentlich besonders präsent bin“, begründete Kroos diesen Schritt.

Kroos-Rücktritt nach EM

Kroos erlebte ein turbulentes Jahr 2024 mit dem Comeback in der deutschen Nationalmannschaft, den letzten Triumphen in La Liga und der Champions League, seinem finalen Auftritt im Estadio Santiago Bernabéu, der Heim-EM im Sommer, dem endgültige Karriereende und dem neuen Abenteuer Icon League. Danach wollte er durchschnaufen.

Nun kehrt er in die von ihm und Influencer Elias Nerlich ins Leben gerufene Liga zurück. Sie wird im Kleinfeld gespielt - mit Hallen-Atmosphäre und einigen besonderen Regeln, die dem Spiel eine neue Note geben sollen.

„Ich glaube, dass die Stimmung in der Halle gut ist. Dass sehr, sehr viele Leute zuschauen, was mir gesagt wurde. Dass guter Fußball geboten wird, was immer die Basis von allem ist, und dementsprechend kann ich bislang nicht so viel meckern“, sagte er im Gespräch mit SPORT1 über das Projekt. Nun steht die zweite Saison an und Kroos will dabei sein.