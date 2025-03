Schiedsrichter-Eklat: Rekordmeister verweigert Top-Spiel

Was sich nun aber in Ägypten zugetragen hat, übertrifft das noch um Längen. In der Meisterrunde kam es am Dienstagabend zu einem Eklat, weil Rekordmeister Al-Ahly beim angesetzten Match gegen Stadtrivale Zamalek einfach nicht angetreten war. Grund dafür war die Ansetzung von Mahmoud Bassiouni als Referee der Partie.