Sein Transfer sorgt in der Schweiz für Fan-Ärger

Womit Canepa allerdings nicht gerechnet hatte, waren die Reaktionen der eigenen Fans: „Wir haben die Heftigkeit der Reaktionen sicher nicht so erwartet“, wird Canepa zitiert.

Heftige Vorwürfe gegen Mendy

Denn: Mendy sah sich zu seiner Zeit in England mit Vergewaltigungen und Sexualstraftaten konfrontiert . Der Franzose war im August 2021 wegen angeblicher Sexualdelikte festgenommen worden, sein damaliger Verein Manchester City suspendierte ihn daraufhin. Letztlich wurde Mendy aus Mangel an Beweisen freigesprochen und das Verfahren eingestellt.

Und doch stellen sich die Zürcher Fans die Frage: Ist Mendy ein Symbol für Frauenverachtung? Beim Heimspiel gegen Yverdon Sport FC (Endstand 2:1) richtete die Kurve eine deutliche Botschaft an die Klubführung: „Canepa: En Verein mit Stil und Klass gseht andersch us“ (Übs. „Ein Verein mit Stil und Klasse sieht anders aus“) stand auf einem Transparent geschrieben.

Zürich-Boss rechtfertigt Entscheidung

Diese Aussagen stehen gewissermaßen im Widerspruch zu Canepas ursprünglicher These zum Mendy-Transfer: Dort hatte er nämlich bekanntgegeben, dass Mendys Vergangenheit kein wesentliches Thema gewesen sei.

Nichts sei „widerlicher als alles, was mit Übergriffen oder Rape-Culture“, zu tun habe wurde der Präsident deutlich. Auch habe der FCZ in der Vergangenheit Leute wegen Verfehlungen im „sexistischen Bereich“ entlassen: „Da sind wir knallhart.“

Mendy trägt Mitschuld an Pokalniederlage

Und doch gab sich Trainer Ricardo Moniz im Nachgang zuversichtlich: Der ehemalige Nationalspieler habe bereits angedeutet, dass er besonders in der Offensive unheimlich wertvoll sein kann. „Körperlich ist er zwar erst bei 70 Prozent“, aber er (Moniz) werde in den kommenden Wochen vermehrt auf den Linksfuß zählen. Am Sonntag gegen Servette Genf (14.15 Uhr) bietet sich dafür die nächste Chance.