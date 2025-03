Vor Italien-Spiel in Dortmund: Schweigeminute für Fitschen

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gedenkt der verstorbenen Ex-Nationalspielerin Doris Fitschen in seinen Ligen und Wettbewerben mit einer Schweigeminute - auch vor dem Nations-League-Duell der DFB-Männer am Sonntag (20.45 Uhr) in Dortmund wird mit einem Moment der Stille an die viermalige Europameisterin erinnert.

In den Frauen-Bundesligen, dem DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen sowie dem Heimspiel der U21-Nationalmannschaft am 25. März gegen Spanien in Darmstadt und in der Nations-League-Partie der DFB-Frauen am 8. April gegen Schottland in Wolfsburg sind Schweigeminuten geplant. Zudem werden die Männer-Nationalmannschaft und die U21 bei ihren Auswärtsspielen in Italien am Donnerstag und der Slowakei am Freitag mit einem Trauerflor auflaufen.