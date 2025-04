Bahnt sich bei Roger Schmidt eine riesige Überraschung an?

Benfica entlässt Schmidt

Unter Schmidt war Benfica in der Vorsaison als Titelverteidiger mit zehn Punkten Rückstand auf den ewigen Rivalen Sporting Lissabon nur auf Rang zwei gelandet und in der Champions League bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. In den nationalen Medien war der Trainer deshalb bereits mächtig in Kritik geraten. „So viele Millionen, so wenig Fußball“, kritisierte die Zeitung A Bola beispielhaft.