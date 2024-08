Roger Schmidt entlassen!

Schmidt feierte direkt in seiner ersten Saison in Portugal die Meisterschaft mit Benfica und stürmte in der Königsklasse bis ins Viertelfinale. In seiner zweiten Saison folgte mit dem Supercup gleich der zweite Titel, in der Meisterschaft reichte es hingegen nur für Platz zwei. Ausgerechnet hinter Stadtrivale Sporting, der Benfica davonzog. Eine Entwicklung, die Teile der Ultraszene gegen Schmidt aufgebracht haben soll.