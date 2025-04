Löw spricht über Comeback-Pläne

Joachim Löw: Nationaltrainer „das Beste für mich”

Dabei denkt er aber weniger an den Vereinsfußball: „Natürlich werde ich immer mit Nationalmannschaften in Verbindung gebracht, weil ich so lange Nationaltrainer war. Ich glaube, was meine Erfahrung betrifft, wäre das auch das Beste für mich, weil ich schon lange aus dem Vereinsfußball raus bin.“