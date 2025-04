Triumph über Messi: Sohn von Ex-1860- und Cottbus-Spieler lässt über 50.000 Fans jubeln

Vite White brachte Vancouver in der 24. Minute in Führung. Durch den späten Treffer von Sebastian Berhalter (85.) - Sohn des früheren Cottbus- und 1860-Profis und US-Nationalcoachs Gregg Berhalter - geht Miami mit einer großen Hypothek in das Rückspiel am kommenden Donnerstag (2 Uhr nachts deutscher Zeit).