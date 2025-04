Wirbel um glücklosen Torwart erreicht nächste Stufe

Die beiden Tore von Olympique Lyon gegen Manchester United am Donnerstagabend dürften Nemanja Matic in seiner Meinung bestärkt haben.

Matic legt gegen Onana höhnisch nach

In den Sozialen Netzwerken postete Matic ein Bild seines Sohnes Filip. Der Nachwuchs posiert auf einem Sofa im Lyon-Trikot seines Vaters und streckt beide Daumen in die Höhe. Neben ihm liegt ausgerechnet ein Jersey von Onanas Ersatzmann Tom Heaton mit der Rückennummer 22. Es ist eine weitere Provokation.

Amorim nimmt Onana in Schutz

Am Donnerstagabend schien der Kameruner Onana bei den beiden Gegentreffern nicht ganz auf der Höhe. Von seinem Teammanager wurde er aber in Schutz genommen.

„Das kann passieren. Wenn man Fußball spielt, und wir spielen viele Spiele, passieren Fehler“, sagte Ruben Amorim: „Es gibt nichts, was ich Andre in diesem Moment sagen kann, was helfen würde. Wir haben noch ein Spiel, um alles zu ändern, und darauf sollten wir uns konzentrieren“, sagte er mit Blick auf das Rückspiel am kommenden Donnerstag.