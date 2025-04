Regionalliga: Lange Unterbrechung nach Ausschreitungen in Jena

In der Regionalliga Nordost ist die Partie zwischen Carl Zeiss Jena und dem Halleschen FC von Fanausschreitungen überschattet worden. Nach dem Halbzeitpfiff wurde die Partie für knapp eine Stunde unterbrochen, weil sich Anhänger von Halle unerlaubt Zugang zum Innenraum verschafft hatten. Nach der Spielfortsetzung gewann Jena 2:0 (2:0) gegen den Tabellenzweiten.

Die Halle-Fans hatten ein Zaunelement aus dem Gästeblock lösen können und waren gewaltsam an Ordnungskräften in Richtung der Heimfans gestürmt. Die Polizei griff nach wenigen Minuten ein und trennte beide Fanlager voneinander. In der Folge positionierte sich ein Großaufgebot zwischen den Blöcken der Fans, die im Ernst-Abbe-Sportfeld unmittelbar nebeneinander liegen.