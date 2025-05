DFB-Team: Nächster Ausfall für Nagelsmann

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss im Final Four der Nations League auf Nadiem Amiri verzichten. Der Mittelfeldspieler vom FSV Mainz 05 hat Adduktorenprobleme und wird das Teamquartier in Herzogenaurach verlassen, laut DFB plant Nagelsmann zunächst keine Nachnominierung.

Beim Training am Samstag im Home Ground standen dem Bundestrainer damit noch 24 Spieler zur Verfügung. Neben Amiri fehlte auch Verteidiger Yann Bisseck, der nach dem Champions-League-Finale am Abend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) mit Inter Mailand zur DFB-Auswahl stoßen wird. Amiris Vereinskollege Jonathan Burkardt, der sich am Freitag bei der ersten Einheit leicht am Zeh verletzt hatte, konnte mitwirken.