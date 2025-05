DFB verkündet Ausfall - Nagelsmann nominiert nach

Stiller hatte sich am 11. Mai im Spiel gegen den FC Augsburg verletzt, stand im Pokalfinale am vergangenen Samstag gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld (4:2) aber bis zur 87. Minute auf dem Platz. Die Verletzung sei noch nicht „komplett ausgeheilt“, teilte der Verband mit.

Burkardt rückt nach

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trifft im Halbfinale der Nationenliga am 4. Juni in München auf Portugal. Bei einem Sieg wäre im Endspiel vier Tage später Europameister Spanien oder Vize-Weltmeister Frankreich der Gegner. Nagelsmann versammelt sein Team am Freitag zur Vorbereitung in Herzogenaurach.