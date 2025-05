DFB-Testlauf mit Oberdorf - EM-Entscheidung "nicht gefallen"

SID 13.05.2025 • 17:01 Uhr Die Schlüsselspielerin Lena Oberdorf wird bei den anstehenden EM-Generalproben zum Nationalteam stoßen - und dort trainieren.

DFB-Einladung ja, Nominierung nein: Die von einem Kreuzbandriss genesene Schlüsselspielerin Lena Oberdorf kehrt für die letzten Länderspiele vor der EM zurück in den Kreis der Frauen-Nationalmannschaft - allerdings soll sie in den Nations-League-Partien gegen die Niederlande (30. Mai) und in Österreich (3. Juni) noch nicht zum Einsatz kommen.

Auch eine Entscheidung hinsichtlich einer möglichen Teilnahme der 23-Jährigen an der Europameisterschaft in der Schweiz (2. bis 27. Juli) sei „noch nicht gefallen“, sagte Bundestrainer Christian Wück in einer DFB-Mitteilung.

DFB und Bayern im Austausch

Oberdorf wird bei der nächsten Maßnahme Ende Mai/Anfang Juni „als zusätzliche Spielerin dabei sein“, erläuterte Wück. Sie werde - wie zuvor schon für ihren Verein Bayern München, für den sie seit ihrem Wechsel im Sommer 2024 noch kein Pflichtspiel bestritten hat - „sowohl am Mannschaftstraining teilnehmen als auch individuell trainieren“. Darauf habe sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit Oberdorf und dem FC Bayern verständigt.

„Dabei werden wir natürlich in engem und regelmäßigem Austausch mit dem Verein bleiben – sowohl mit den sportlich Verantwortlichen als auch mit der medizinischen Abteilung“, betonte Wück (51): „Nach Abschluss der Nations-League-Phase wird die Situation gemeinsam neu bewertet.“

Oberdorf teilte mit: „Wir haben uns am Sonntag nochmal gut ausgetauscht und abgestimmt, was der aktuelle Stand ist und wie es in den kommenden Wochen weitergeht. Im Moment bin ich sehr zufrieden, wie es im Training läuft und wie mein Knie auf die Aufbelastung reagiert.“