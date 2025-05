Gündogan mit Mevlüde-Genc-Medaille ausgezeichnet

Der frühere DFB-Kapitän Ilkay Gündogan wird mit der Mevlüde-Genc-Medaille des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Das teilte die Landesregierung in einer Pressemitteilung mit, Gündogan erhält die Auszeichnung „für seine besonderen Verdienste rund um den gesellschaftlichen Zusammenhalt“.

Der gebürtige Gelsenkirchener sei „mehr als einen Fußballstar“, sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. „Er erhebt die Stimme gegen Hass, Ausgrenzung und Rassismus - und sendet so ein kraftvolles Signal für eine Gesellschaft, die immer wieder auf die Probe gestellt wird. Unser Land braucht genau solche Menschen.“

Die Mevlüde-Genc-Medaille wurde 2018 ins Leben gerufen und erinnert an den rassistisch motivierten Brandanschlag auf das Haus der Familie Genc in Solingen am 29. Mai 1993.