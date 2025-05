ICON LEAGUE: Spektakuläre Investoren-Deals fix

Die Entscheidung in der ICON LEAGUE steht an! Am 25. Mai findet der Finaltag der reichweitenstärksten Kleinfeld-Fußballiga statt. SPORT1 ist den ganzen Finaltag über live und exklusiv mit dabei. Ab 16 Uhr beginnen die Viertelfinals (im kostenlosen LIVESTREAM und crossmedial auf allen digitalen Kanälen), ehe die Halbfinals und Finals ab 20 Uhr auch im Free-TV zu sehen sein werden.

Klopp und Berlusconi-Sohn investieren in ICON LEAGUE

Die Klopp-Familie, die schon mehrere Investitionen in der Sportwelt getätigt hat, sieht in der ICON LEAGUE der Mitteilung zufolge „ein mutiges Franchise-Konzept, das für Livestreaming wie gemacht ist und die Gen Z anspricht. Wir freuen uns, diese Entwicklung strategisch zu begleiten.“

Ithaca, der Venture Capital-Arm von Luigi Berlusconi (Sohn des 2023 verstorbenen Silvio Berlusconi, ehemaliger Milan-Präsident und italienischer Ministerpräsident) blickt der Zusammenarbeit ebenso positiv entgegen. „Wir haben eine starke emotionale Bindung an den Fußball, aber auch eine große Neugier, wohin er sich entwickeln wird. Die ICON LEAGUE spricht diese Schnittstelle an – zwischen Tradition und Neuerfindung“, schilderte der Sprecher von Ithaca. Zudem gleiche sie „einem kulturellen Raum, in dem die Leidenschaft des Fußballs auf den Puls der nächsten Generation trifft“. Der Einstieg sei „eine bedeutsame Gelegenheit, an der Zukunft des Fußballs teilzuhaben“.