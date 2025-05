Weltstar! Coup für Liga von Toni Kroos

Ein Weltstar sagt überraschend für die Icon League zu. Schon am Montag kommt es zum großen Auftritt in der Kroos-Liga.

Personal-Coup in der Icon League. Die Fans der Hallenfußball-Liga von Toni Kroos bekommen am 12. Spieltag einen Weltstar auf dem Feld zu sehen. Denn das Team B2B UNITED hat die Verpflichtung des portugiesischen Weltstars Nani bekannt gemacht. Doch damit nicht genug: Laut SPORT1-Informationen wartet ein weiterer ganz großer Name eine Woche später auf seinen Einsatz.