Kryptischer Post! Rätsel um Ronaldo

SPORT1 27.05.2025 • 09:59 Uhr Cristiano Ronaldo deutet am späten Montagabend seinen Abschied aus Saudi-Arabien an. Der kryptische Post des Portugiesen lässt auch in Europa viele Fragen offen.

Mit einem Beitrag in den sozialen Medien hat Cristiano Ronaldo die Spekulationen um einen Vereinswechsel weiter angeheizt. Der 40-Jährige postete ein Bild von sich im Trikot seines Noch-Arbeitgebers Al-Nassr FC und schrieb: „Dieses Kapitel ist vorüber. Die Geschichte? Wird immer noch weitergeschrieben. Ich bin allen dankbar.“

Der Post verbreitete sich rasend schnell, nicht wenige deuteten Ronaldos Worte als Abschiedsbotschaft - zumal erst kürzlich FIFA-Präsident Gianni Infantino die Gerüchte um eine mögliche Ronaldo-Teilnahme an der Klub-Weltmeisterschaft in den USA anheizte.

Auch in Europa bewegen die Worte des Portugiesen, die er nicht weiter kommentierte, am frühen Dienstagmorgen die Medienlandschaft. SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen auf Ronaldos Äußerungen zusammen.

England

Mirror: Cristiano Ronaldo deutet mit einem kryptischen 12-Wörter-Kommentar seinen Abgang aus Saudi-Arabien und einen Blockbuster-Transfer an. Der Superstar hat sich bei Al-Nassr in bester Form präsentiert und in 111 Einsätzen in allen Wettbewerben 99 Tore erzielt. Trotzdem kann Ronaldo nur den Arab Club Champions Cup 2023 für sich verbuchen.

The Sun: Ronaldo macht große Ankündigung inmitten der Gerüchte um die Klub-Weltmeisterschaft. Er hat seinen Abschied von Al Nassr in einem kryptischen Posting in den sozialen Medien so gut wie bestätigt. Der Vertrag des 40-Jährigen bei dem saudi-arabischen Verein läuft im Sommer aus.

Daily Mail: Cristiano Ronaldo gibt mit einem kryptischen Posting nach der Niederlage im letzten Saisonspiel gegen Al-Nassr einen wichtigen Hinweis auf seine Zukunft - nur wenige Tage nach Gianni Infantinos Aussage zur Klub-WM.

Spanien

Marca: Ein mögliches Ende der „Ära Cristiano Ronaldo“ bei Al Nassr! Er hat noch nicht verlängert und scheint sich von der Mannschaft zu verabschieden, die seit 2022 sein Team ist. Die Zukunft ist indes ungewiss. Alle Berichte deuten darauf hin, dass Cristiano Ronaldo an der Klub-Weltmeisterschaft teilnehmen wird. Mit welcher Mannschaft, ist noch nicht entschieden.

Mundo Deportivo: Cristiano Ronaldo verabschiedet sich von Al Nassr: „Dieses Kapitel ist vorbei.“

Portugal

A Bola: Verlässt er Al Nassr? Ronaldo kündigt „Ende des Kapitels“ an. Der portugiesische Stürmer, der am Montag sein 99. Tor für den saudischen Klub erzielte, hat seinen Vertrag auslaufen lassen, und den Formulierungen in dem Posting nach zu urteilen, wird er ihn nicht verlängern.

O Jogo: Ronaldo rätselhaft! „Dieses Kapitel ist vorbei. Die Geschichte? Sie wird noch geschrieben.“ Es sei daran erinnert, dass die Vertragsverlängerung des Millionärs mit Al Nassr eine ausgemachte Sache war, aber das Verpassen der nächsten asiatischen Champions League und eine weitere trophäenlose Saison könnten eine Rolle bei der endgültigen Entscheidung des portugiesischen Kapitäns spielen, der bei den Vereinen, die an der Klub-Weltmeisterschaft teilnehmen, sehr begehrt ist.

Italien

La Gazzetta dello Sport: Kryptische Botschaft von Ronaldo. Heißt es Abschied nehmen von Al Nassr? Es gibt keine Gewissheiten. Die populärste Erklärung ist die eines Abschieds von den saudischen Fans für eine Zukunft anderswo. Es könnte aber auch einfach ein Abschied sein, denn die Saison, die unter Stefano Pioli auf dem dritten Platz endete, ist vorbei.

