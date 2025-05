Nagelsmann verrät: Das riet ich Wirtz

Julian Nagelsmann hat Jungstar Florian Wirtz bei dessen Zukunftsentscheidung konkret beraten - aber nicht zum Wechsel zu einem bestimmten Klub. "Ich maße mir nicht an zu wissen, was gut oder schlecht ist", sagte der Bundestrainer über Wirtz' schwierige Wahl zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern, die zugunsten des englischen Meisters ausgefallen sein soll.

"Gegen Bayern", betonte der frühere Münchner Coach Nagelsmann, "spricht gar nichts." Er rate aber keinem Spieler, der ihn wie Wirtz um seine Sicht der Dinge frage, zu einem konkreten Team. "Am Ende versuche ich immer, meine Meinung aus sportlicher Sicht wiederzugeben, was ich für richtig halte - aber ohne, über einzelne Vereine zu reden."

Wie das konkret bei Wirtz war? "Was ich für wichtig halte, ist, dass er spielt und eine ähnliche Rolle einnimmt, wie er es in Leverkusen macht", sagte Nagelsmann, "nur dann kann er sich weiterentwickeln. Dass er einer der besten Spieler der Welt ist, wissen wir. Aber er ist noch jung, braucht Nachhaltigkeit in seiner Entwicklung und einen Klub, wo er eine wichtige sportliche Rolle hat - und darüber hinaus irgendwann eine Rolle als Führungsspieler bekommt."