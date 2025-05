Die finanziellen Folgen des Wirtz-Korbs

Florian Wirtz wird aller Voraussicht nach nicht zum FC Bayern wechseln. Für den Rekordmeister ändern sich nun schlagartig die eigenen Transferplanungen in diesem Sommer.

Florian Wirtz wird aller Voraussicht nach nicht zum FC Bayern wechseln. Für den Rekordmeister ändern sich nun schlagartig die eigenen Transferplanungen in diesem Sommer.

Ein Deal mit dem Sportartikel-Hersteller, Sponsor und Anteilseigner Adidas sollte den FCB bei seinen Bemühungen unterstützen und so ein Transfervolumen von bis zu 250 Millionen Euro, das Ablöse und Gehalt umfasst, für Wirtz freimachen.

Diese Pläne scheinen nun allerdings zu bloßen Gedankenspielen der Vergangenheit geworden zu sein. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will Florian Wirtz zum FC Liverpool wechseln.

Bayern muss auf „Sondervermögen“ verzichten

Doch was folgt aus diesem massiven Rückschlag für den FC Bayern und dessen Kaderplanungen im bevorstehenden Sommer-Transferfenster? Werden die durch Adidas bereitgestellten Millionen jetzt einfach wieder frei? Ein solcher Automatismus besteht nach SPORT1 -Informationen nicht.

Schon im April erklärte Ehrenpräsident Uli Hoeneß der Welt am Sonntag bezüglich des Interesses an Wirtz: „Für seinen Transfer bräuchten wir ein Sondervermögen, wie die Bundesregierung.“

Mit Blick auf das Festgeldkonto des FC Bayern müssen Transfers in diesem Sommer ohne Beteiligung von Adidas also wieder in einer anderen Dimension ablaufen.